Вильнюс предлагает осуществить идею иммунного паспорта

Вильнюсский муниципалитет предлагает осуществить идею иммунного паспорта. С его помощью люди, которые сделали прививку от коронавируса, переболели ковидом или регулярно тестируются, могли бы предоставлять и пользоваться закрытыми во время карантина услугами.

Например, в сфере культуры, развлечений, спорта, общепита, торговли и других. А также – общаться между собой.

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс предложил этот план премьер-министру Ингриде Шимоните. По его мнению, с мая такой иммунный паспорт уже мог бы действовать на платформе мобильного приложения KoronaStopLT.

По данным статистики, иммунитет может быть примерно у 11,5 процентов жителей нашей страны.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.