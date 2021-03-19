Covid-19 Новости

Вильнюс предлагает осуществить идею иммунного паспорта

Автор RUSRADIO LT 42
Вильнюс предлагает осуществить идею иммунного паспорта

Вильнюсский муниципалитет предлагает осуществить идею иммунного паспорта. С его помощью люди, которые сделали прививку от коронавируса, переболели ковидом или регулярно тестируются, могли бы предоставлять и пользоваться закрытыми во время карантина услугами.

Например, в сфере культуры, развлечений, спорта, общепита, торговли и других. А также – общаться между собой.

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс предложил этот план премьер-министру Ингриде Шимоните. По его мнению, с мая такой иммунный паспорт уже мог бы действовать на платформе мобильного приложения KoronaStopLT.

По данным статистики, иммунитет может быть примерно у 11,5 процентов жителей нашей страны.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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