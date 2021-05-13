Вильнюс представил программу модернизации жилых районов

Самоуправление Вильнюса представило программу модернизации жилых районов MIESTAS+. Районы Вильнюса, построенные в советские годы, ожидают серьёзные перемены.

Цель этой программы – отремонтировать квартиры, дома, дворы и улицы старых районов города, а также создать центры притяжения в отдельных районах. Муниципалитет Вильнюса пообещал предоставить жителям проекты реконструкции квартир и домов, разрешить устройство террас, расширить квартиры посредством балконов, создать жилые дворы и превратить улицы в пространства для городской жизни.

По словам мэра столицы Ремигиюса Шимашюса, у старых советских районов много преимуществ – развитая социальная инфраструктура, доступ на общественном транспорте, ухоженная зелень. Однако в советские годы баланс общественных и частных пространств был забыт и разрушен. Цель самоуправления – дать жителям возможность насладиться ярким и уютным Вильнюсом в своём районе.

Программа MIESTAS+ состоит из 4 направлений: улучшенные дома, уютные дворы, живые улицы и создание узнаваемости района. По словам вице-мэра Валдаса Бенкунскаса, чтобы домашнее пространство и окружающая среда были по-настоящему уютными и современными, необходимо не только поменять стены или трубопроводы, но и подумать о реконструкции и расширении жилых помещений.

Большое внимание будет уделено дворам, зелёным насаждениям, обновлению улиц, созданию центров притяжения и узнаваемости самих районов. Планируется решить проблемы однообразия районов, создать архитектурные и развлекательные центры, а также увеличить коммуникацию между районами.

Презентацию проекта можно найти здесь.

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