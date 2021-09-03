Вильнюс превратится в Стокгольм. В столице снова снимают кино

В столице снова снимают кино. В Вильнюсе работают кинематографисты из Швеции. На этот раз в городе создается совместный шведско-литовский телесериал LEA.

Сообщается, что это криминальная драма. Главная героиня сериала, Ли, мечтает завоевать пояс чемпиона мира по боксу. Однако путь к победе наполнен серьезными испытаниями и полицейскими расследованиями.

В сценах, которые снимаются в Вильнюсе, будет изображен сегодняшний Стокгольм. Появятся даже арены для чемпионатов мира и Европы по боксу.

В связи со съемками Вильнюсское кинобюро сообщает о небольших ограничениях в столице.

Сегодня в интервале с 15 до 20 часов во время съемок в парке Вингис возле ул. М.К. Чюрлениса будет на короткое время, до 4 мин., ограничено пешеходное и велосипедное движение;

7 сентября съемки пройдут с 8 до 12 часов рядом со зданием на ул. Вильняус, 33, а с 18 до 21 часов – рядом со зданием по адресу ул. Исландийос, 2 и на ул. Палангос. В это время также будет на короткий срок ограничиваться пешеходное движение;

5 – 8 сентября резервируется 24 парковочных места на улице Вильняус. А 7 сентября – 15 парковочных мест на улице Палангос.

Съемочные работы в Вильнюсе организовывает литовская кинокомпания DANSU.

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