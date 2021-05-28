Вильнюс приглашает абитуриентов на вакцинацию

Вильнюсское самоуправление призывает столичных выпускников воспользоваться возможностью и привиться второй дозой Vaxzevria ещё до начала экзаменационной сессии. В понедельник, 31 мая, их будут ожидать в центре вакцинации Litexpo. Все столичные абитуриенты могут приехать в центр вакцинации с 09:00 до 19:00 без предварительной регистрации. При себе необходимо иметь документ, подтверждающий личность, и ученическое удостоверение. Приехать также могут и те абитуриенты, которым назначили вторую прививку в Шешкинской поликлинике.

В свою очередь, Клайпеда в выходные дни приглашает прививаться горожан старше 16 лет. Прививку можно будет получить в порядке «живой» очереди. Вакцинацию будут проводить в международном университете LCC с 9 до 18 ч. Молодые люди смогут выбирать вакцину из имеющихся, однако тех, кому 16-17 лет, прививают только вакциной Pfizer.

90% детей Германии во время пандемии скучали по занятиям спортом

Тем временем в Германии был проведён опрос, согласно результатам которого 90% детей страны скучали во время пандемии по занятиям спортом. Как указали ребята, больше всего в занятиях спортом им нравится находиться в обществе других детей и развлекаться вместе с ними. При этом почти две трети детей рассказали, что больше всего они любят находиться на свежем воздухе. Организаторы опроса призвали федеральное правительство Германии дать каждому ребенку в стране возможность в течение года бесплатно посещать спортивную секцию по выбору. Судя по опросу, таким предложением готовы были бы воспользоваться 86% детей.

Эксперты считают, что говорить о конце пандемии ещё рано

Между тем председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери считает, что, несмотря на снижающиеся показатели заражений, говорить о конце пандемии ещё рано. По его словам, эта пандемия не закончится никогда, и этот вирус, как и вирус гриппа, будет сопровождать нас ещё очень долго.

Мальта – первое государство ЕС с коллективным иммунитетом

И в заключение выпуска. Мальта стала первым государством в ЕС, где появился коллективный иммунитет к коронавирусу. Согласно официальным данным, около 70% взрослого населения уже сделали как минимум одну прививку. 42% населения Мальты в возрасте старше 16 лет получили обе необходимые дозы вакцины, а среди людей в возрасте 60+ доля вакцинировавшихся достигает 95%. Отметим, что Мальта является излюбленным туристическим направлением для отдыхающих из ЕС и других стран.