Спорт

Вильнюс приглашает проводить весну активно – на столичных спортивных площадках

Автор R RADIO LT

Столичное самоуправление и Active Vilnius приглашают проводить весну активно и принимать участие в различных тренировках на обновленных спортивных площадках и стадионах. Тренировки организуют две муниципальные спортивные школы – Вильнюсская школа баскетбола и Sostinės Tauras.

Вильнюс приглашает проводить весну активно – на столичных спортивных площадках

Бесплатные баскетбольные тренировки тренеры Вильнюсской школы баскетбола будут проводить на открытых стадионах

  • Вильнюсской прогимназии Симонаса Станявичюса,
  • Вильнюсской Балтупяйской прогимназии,
  • Вильнюсской прогимназии Эмилии Плятерите,

а также на площадках

  • Вильнюсской инженерной гимназии Иоахима Лелевелиса,
  • Вильнюсской прогимназии Мартинаса Мажвидаса

9, 16, 23 и 30 апреля, и также 7, 14, 21 и 28 мая, с 11 часов утра.

На спортивных площадках возле Белого моста открытые занятия по баскетболу будут проводиться 30 апреля и в майские субботы (7, 14, 21 и 28 числа) с 11:00.

С середины апреля жители Вильнюса смогут заниматься спортом вместе с тренерами Вильнюсской городской спортивной школы Sostinės tauras на спортивной площадке у Белого моста. На этом спортивном пространстве

  • 13, 20, 27 апреля
  • и 4, 11, 18, 25 мая
  • с 15:00 до 16:30 будут учить играть в настольный теннис, пляжный бадминтон, а также в шашки и шахматы.
  • с 17:00 до 18:30 здесь можно будет учиться пляжному волейболу.

На площадках у Белого моста Sostinės Tauras будет также проводить тренировки по пляжному гандболу. К ним можно будет присоединиться

  • 11, 18, 25 апреля
  • 2, 9, 16, 23, 30 мая
  • с 16:30 до 18:00.

На спортивной площадке Kaukysa можно будет заняться спортом с профессиональными тренерами. На них Sostinės tauras проведет тренировки по бейсболу

  • 13, 20, 27 апреля
  • 4, 11, 18, 25 мая
  • с 15:00 до 16:30.

А тренировки по регби будут проводиться с 18:00 до 19:30.

Тренировки по флорболу на спортивной площадке Kaukysa состоятся

  • 11, 18, 25 апреля
  • 2, 9, 16, 23, 30 мая
  • с 19:00 до 20:30.

Все мероприятия на свежем воздухе подходят для людей всех возрастов и физических возможностей. Самое главное – позаботиться об удобной одежде и подходящей обуви. Предварительная запись на занятия не требуется.

В случае плохой погоды тренировки проводиться не будут. Поэтому за всеми новостями можно следить на страницах activevilnius.lt.

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