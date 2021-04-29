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Вильнюс пригласил на вакцинацию жителей в возрасте 55+

Автор Евгений Русаков 32

Вильнюс пригласил на вакцинацию жителей в возрасте 55+

На этой неделе Вильнюс получил несколько тысяч вакцин Pfizer-BioNTech и сразу же предложил привиться ожидающим столичным жителям. Вильнюсское самоуправление приглашает на прививку всех жителей в возрасте от 55 лет и старше, а также работников сферы образования, абитуриентов, работников розничной торговли и болеющих хроническими заболеваниями. Более подробную информацию можно найти на странице vakcina.vilnius.lt.

В Польше смягчён карантин

А теперь о том, что происходит у наших соседей. Власти Польши смягчают ограничительные меры, введённые в связи с пандемией. С 4 мая откроются торговые центры, с 8 – отели. С 15 мая планируется разрешить ресторанам обслуживать гостей на летних террасах, а с 29 мая – в закрытых помещениях.

Российская и американская гуманитарная помощь Индии

Теперь к другим соседям. Россия отправила в Индию гуманитарную помощь для пациентов с коронавирусом. Первый из двух самолётов МЧС с грузом уже вылетел. На его борту – около 10 тонн оборудования, в том числе кислородные баллоны, аппараты искусственной вентиляции легких и медикаменты. Кстати, Россия не единственная. США также выделили Индии помощь для борьбы с эпидемией коронавируса. Напомним, что эпидемиологическая ситуация в Индии продолжает ухудшаться.

В Киеве прекращается действие локдауна

Тем временем мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что с 1 мая в столице Украины прекращается действие локдауна. Возобновится работа общественного транспорта, непродовольственных магазинов, торгово-развлекательных центров, рынков, ярмарок, заведений общепита, спортивных залов и фитнес-центров. С 5 мая планируется возобновить работу учреждений дошкольного, общего среднего образования и вузов.

В Словакии продлён режим ЧП

И в заключение выпуска. В Словакии ещё на 30 дней продлён режим чрезвычайного положения, действие которого истекало 28 апреля. С сегодняшнего дня комендантский час начнётся на час позже – в 21:00 вместо 20:00. С 3 мая планируется отменить проведение тестов на коронавирус в школах.

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