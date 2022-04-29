Вильнюс приводит в порядок старые улицы города и строит новые

Вильнюс строит новые и ремонтирует уже существующие улицы. В частности, возобновляются прерванные зимой работы по реконструкции улиц Vaduvos, Gerosios Vilties и Algirdo.

Также в Вильнюсе начинается новый этап строительства и капитального ремонта велодорожек (планируется проложить почти 5 км новых дорожек), автобусных полос движения и прочих дорог.

В этом специалистам помогает инновационная система мониторинга. При помощи специального оборудования сканируется асфальт на проезжей части и даются прогнозы износа покрытия. С учетом информации об интенсивности движения принимаются решения, какие улицы следует ремонтировать в первую очередь.

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