Вильнюс призывает привиться от клещевого энцефалита

В 2020 году в городах и деревнях Литвы клещевым энцефалитом заболело практически одинаковое количество людей, а болезнью Лайма – вдвое больше горожан, чем жителей деревень. Чтобы уменьшить распространение этих заболеваний, Вильнюсское городское самоуправление и Вильнюсское бюро общественного здоровья «Vilnius sveikiau» начали информационную кампанию, призывающую принять меры по защите от клещевого энцефалита и болезни Лайма.

По словам вице-мэра Вильнюса Валдаса Бенкунскаса, то, что люди, живущие в городах, меньше подвержены риску заражения клещевым энцефалитом – это миф. Единственное преимущество городов в этом плане – это более твёрдое покрытие и более частая стрижка травы. Однако Вильнюс – зелёный город. Вокруг него много лесных массивов и парков, и оттуда действительно несложно принести клеща домой вместе с одеждой или животными. По этой причине столичное самоуправление призывает людей уделять больше внимания защите от клещей.

В течение всего мая уличные стенды Вильнюса будут напоминать жителям о мерах по предотвращению распространения заболеваний, переносимых клещами. Кампания призывает жителей пройти вакцинацию и быть более внимательными на природе. Напомним, что для защиты от заболеваний, передаваемых клещами, при походе на природу необходимо надеть закрытую, яркую одежду. Рекомендуются длинные носки и головной убор. Также рекомендуется использовать репелленты, а по возвращении домой обязательно осмотреть себя и своих близких. Особое внимание следует уделить паху, коленным и локтевым сгибам, области шеи и ушей, а также подмышкам.

Если вас всё же укусил клещ, не забывайте следить за местом укуса. Если вокруг него появилась сыпь, у вас повысилась температура, вы почувствовали головную боль, боль в суставах или общую слабость, необходимо как можно скорее обратиться к семейному врачу. И не забывайте! Самая эффективная защита от клещевого энцефалита – это прививка.

Берегите себя!

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