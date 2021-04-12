Вильнюс расширяет список людей, которые могут получить прививку

Вильнюс не снижает обороты. В минувшие выходные было привито более 5700 человек. Столица стала первым городом в Литве, где привито около 55% жителей старше 65 лет. Также с 16:00 сегодняшнего дня в Вильнюсе расширится список людей, которые могут получить прививку, и приглашать на вакцинацию препаратом Pfizer-BioNTech будут уже людей в возрасте от 55 до 64 лет. Напомним, что регистрация проходит на странице vakcina.vilnius.lt.

Ограничения в Нидерландах останутся в силе до конца апреля

Правительство Нидерландов постановило, что комендантский час и другие ограничения останутся в силе по меньшей мере до 28 апреля, поскольку количество ежедневных заражений достигло двухнедельного максимума. Ранее власти рассматривали возможность ослабить ограничения с 21 апреля, отменив комендантский час и запрет на посещение ресторанов на открытом воздухе.

Завершение режима чрезвычайной ситуации в Чехии

С сегодняшнего дня в Чехии завершился режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии. Это означает, что с сегодняшнего дня возобновляются занятия в начальных школах, а в детские сады вернутся воспитанники старших групп. Кроме того, работу возобновят рынки сельхозпродукции, прачечные, химчистки, магазины автозапчастей, канцтоваров, детской одежды и обуви. Режим чрезвычайной ситуации действовал в стране полгода.

Протест против COVID-19 паспорта в Копенгагене

В минувшую субботу в Копенгагене сотни людей вышли на улицы, протестуя против так называемого “коронавирусного паспорта”, который начал действовать в стране с начала апреля. Согласно плану Правительства Дании, обладатели такого паспорта могут свободно посещать рестораны и кафе, обслуживающие посетителей на улице, а также музеи, галереи искусств и библиотеки.

Мальта намерена платить туристам до 200 евро

Власти Мальты намерены платить иностранным туристам до 200 евро, если те пробудут на средиземноморском острове не менее трёх дней. Для этого необходимо забронировать номер через желаемый местный отель. Так, гости пятизвёздочных гостиниц получат от мальтийских властей 100 евро, постояльцы четырёхзвёздочных гостиниц могут рассчитывать на выплату 150 евро. Отметим, что доля туризма в экономике Мальты составляет 27%.