Вильнюс создал карту общественных спортивных площадок

Вильнюсское самоуправление вместе с командой Active Vilnius создали карту общественных спортивных площадок. На ней более 500 объектов, где жители и гости города могут проводить время абсолютно бесплатно.

По словам вице-мэра столицы Валдаса Бенкунскаса, столичные жители не всегда хорошо знакомы со своими районами. Они не всегда знают, где можно активно провести свободное время. По этой причине очень часто спортивные площадки в центральной части города переполнены. Самоуправление Вильнюса решило напомнить своим жителям о спортивной инфраструктуре, доступной в их районах.

Всего в столице насчитывается 108 площадок с тренажёрами, 262 баскетбольные и 109 волейбольных площадок, 67 футбольных полей, 10 площадок для игры в “квадрат”, 11 теннисных кортов, 3 комплекса для диск-гольфа, 3 парка для скейтбордистов и 1 парк для велосипедистов.

Для того чтобы было легче найти всё это на карте, специалисты рассортировали площадки по категориям. Это школьные площадки, спортивные площадки в сенюниях, площадки с тренажёрами и т.д. Карту будут постоянно обновлять, добавлять в неё важную информацию, фотографии и полезные контакты. При помощи этой карты люди смогут также узнавать о состоянии площадок, часах работы и пр. Карту можно найти здесь.

Напомним, что за 2020-2021 гг. были обновлены баскетбольные площадки в микрорайонах Шешкине, Жирмунай, Пашилайчяй и др. Особого внимания заслуживает и обновлённый спортивный комплекс возле Белого моста. В настоящий момент самоуправление обновляет 11 школьных стадионов, 5 площадок, принадлежащих различным сенюниям, а также большой стадион на ул. Каукисос.

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