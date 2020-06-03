Listen to «Вильнюс — столица Италии. На ближайший уик-энд» on Spreaker.

На этот уик-энд столица превращается в Италию. Итальянские автомобили, итальянская кухня, итальянская мода и даже карнавал в лучших итальянских традициях — все это можно будет увидеть, пощупать и попробовать на вкус в Вильнюсе на этих выходных.

Итальянские каникулы проходят в столице в рамках фестиваля разных стран.

Этот фестиваль — идея столичного муниципалитета. Его цель — дать возможность попутешествовать по знаменитым туристическим местам, не выезжая за пределы Литвы.

Более подробная информация об Итальянских каникулах и о фестивале в целом — на сайте Вильнюсского самоуправления.