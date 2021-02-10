Вильнюс: тротуары попробуют посыпать не песком или солью, а кофейной гущей

Вильнюс готовится к эксперименту – тротуары в столице попробуют посыпать не песком или солью, а кофейной гущей, пишет 15Min.lt.

Для этого в городе установили три ящика, но они пока пустуют. На данный момент, компания по присмотру за столичными улицами Grinda договаривается с разными торговыми сетями, которые продают кофе, по поводу сбора гущи. Отметим, что кофейную гущу могут приносить и жители столицы. Однако гуща должна быть достаточно сухой, чтобы не замерзала.

В случае удачного эксперимента, кофейная гуща станет очень экологичной альтернатива солям. Весной использованную для посыпания тротуаров гущу можно будет даже не собирать. Отмечается, что прямо на месте ею можно будет удобрять почву для городских деревьев и кустов.