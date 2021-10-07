Вильнюс ужесточит выдачу разрешений на вырубку деревьев

Вильнюсский муниципальный совет собирается обновить правила защиты зеленых насаждений. Планируется ужесточить выдачу разрешений на вырубку деревьев.

Разрешения потребуются для каждого дерева, независимо от его вида. Исключения составляют лишь инвазивные сорта. Если новый порядок вступит в силу, даже владельцам частных земель в городе придется получать разрешение на вырубку каждого дерева.

Напомним, что по действующим сейчас правилам без разрешения можно рубить растущее на участке дерево, если его диаметр не превышает 30 см. Это положение планируется упразднить. Окончательное решение будет принято после обсуждения в комитетах на следующем заседании Совета.