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Вильнюс вошел в число самых перспективных городов

Автор RUSRADIO LT 21
Вильнюс вошел в число самых перспективных городов

Вильнюс впервые вошел в число 25 самых многообещающих и перспективных городов мира согласно новому рейтингу, составленному отделом инвестиционных экспертов Financial Times. 

По оценке привлеченных иностранных инвестиций, экономических показателей и развития бизнеса наша столица заняла 24-е место в мире, уступив таким городам, как Сингапур, Лондон, Дубай, Амстердам, Нью-Йорк и др.

Вильнюс в этом списке – единственный город из стран Балтии и Скандинавии.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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