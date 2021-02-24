Вильнюс вошел в число самых перспективных городов

Вильнюс впервые вошел в число 25 самых многообещающих и перспективных городов мира согласно новому рейтингу, составленному отделом инвестиционных экспертов Financial Times.

По оценке привлеченных иностранных инвестиций, экономических показателей и развития бизнеса наша столица заняла 24-е место в мире, уступив таким городам, как Сингапур, Лондон, Дубай, Амстердам, Нью-Йорк и др.

Вильнюс в этом списке – единственный город из стран Балтии и Скандинавии.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.