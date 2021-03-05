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Вильнюс выберет школы, в которые смогут вернуться дети младших классов

Автор RUSRADIO LT 24
Вильнюс выберет школы, в которые смогут вернуться дети младших классов

Вильнюс постепенно открывает еще часть школ.

Власти столицы уже отбирают 3-4 школы, в которые на условиях уже начатого в одной из прогимназий удачного эксперимента хотели бы вернуться ученики начальных классов.

Помимо этого, Министерство просвещения до следующего вторника ждет заявок и от других школ Литвы, которые могли бы открыться по примеру вильнюсской прогимназии. 

Напомним, в вильнюсской прогимназии им. Князя Гедиминаса за неделю контактного обучения не заразился коронавирусом ни один человек. Детей, учителей и их семьи тестируют групповым методом.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

 

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