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Вильнюс выделил средства на поддержку культурных проектов

Автор RUSRADIO LT 27

Вильнюс выделил 577 тысяч евро на поддержку культурных проектов столицы. Это самая крупная сумма за всю историю конкурса.

Отобрано 219 отличных проектов. Вильнюсцев и гостей столицы ждут выставки, перформансы в нетрадиционных пространствах, экспериментальные и образовательные проекты.

Будет предложено также заново открыть для себя классическое искусство – послушать органную музыку, джазовых исполнителей.

А еще нас ждут Летний фестиваль св. Криступаса, Международный фестиваль Kino pavasaris, День уличной музыки и другие. 

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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