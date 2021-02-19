Вильнюс выделил средства на поддержку культурных проектов

Вильнюс выделил 577 тысяч евро на поддержку культурных проектов столицы. Это самая крупная сумма за всю историю конкурса.

Отобрано 219 отличных проектов. Вильнюсцев и гостей столицы ждут выставки, перформансы в нетрадиционных пространствах, экспериментальные и образовательные проекты.

Будет предложено также заново открыть для себя классическое искусство – послушать органную музыку, джазовых исполнителей.

А еще нас ждут Летний фестиваль св. Криступаса, Международный фестиваль Kino pavasaris, День уличной музыки и другие.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.