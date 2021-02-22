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Вильнюсская ярмарка Казюкаса перемещается в интернет

Автор RUSRADIO LT 46

Вильнюсская ярмарка Казюкаса в этом году перенесется в интернет. Об этом сообщили в самоуправлении Вильнюса. 

Виртуальная ярмарка литовских мастеров  начнется 4 марта и будет работать постоянно на сайте craftson.lt.

Как сообщает столичная мэрия, в январе рассматривалась возможность переноса мероприятия на апрель, но при любом смягчении карантинных ограничений безопасно организовать праздник с участием сотен тысяч человек практически невозможно.

Поэтому ярмарку Казюкаса решили перенести в виртуальное пространство.

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