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Вильнюсская книжная ярмарка состоится только через год

Автор Анжелика Орлёнок 13
Вильнюсская книжная ярмарка состоится только через год

Традиционной Вильнюсской книжной ярмарки в этом году не будет. Такое решение принял организационный комитет ярмарки, в который входят Ассоциация литовских издателей, Институт культуры Литвы и выставочный центр Litexpo. 

“Стремясь защитить здоровье участников и посетителей выставки, желая предложить качественную и разнообразную программу, а также сохранить давние традиции встреч с авторами и приобретения книг, информируем, что Вильнюсская книжная ярмарка состоится 24-27 февраля 2022 года” – сообщили организаторы Вильнюсской книжной ярмарки.

На своей страничке в фейсбуке организаторы обнадежили любителей книг, что в целях безопасности лучше будет встретиться на Вильнюсской книжной ярмарке 2022, где можно будет “радоваться презентациям новых книг, актуальным дискуссиям, уникальным концертам и мероприятиям, а также встречами с авторами ЖИВЬЕМ”.

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