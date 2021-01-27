Вильнюсская телевизионная башня готовится к реконструкции

Здание, построенное 40 лет назад, необходимо существенно обновить. Об этом заявили эксперты.

Ремонт необходим и основным конструкциям, и внутренним помещениям, и инфраструктурным сетям. В частности, на 20-м этаже намечено оборудовать террасу.

Начать реконструкцию планируется в нынешнем году, а завершить – в течение трех лет. На это потребуется примерно 15 млн евро. Обновленная башня будет привлекать и больше посетителей. Сейчас Вильнюсскую телебашню ежегодно посещает в среднем более 120 тысяч человек.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.