Вильнюсские детсады, письма 50-летней давности и другие новости

«Почта Литвы» совершила уникальную акцию – доставила адресатам письма, написанные около 50 лет назад – их обнаружили в заброшенной шахте. В целом при реконструкции бывшего здания почты в Вильнюсе было найдено 18 писем. Конверты были разорваны и брошены отдельно от содержимого. Возможно, письма были прочитаны и проверены, а затем спрятаны. Те письма, которые по почерку удалось сопоставить с конвертами, «Почта Литвы» постаралась передать адресатам. Одно из них отправилось в США, где сейчас живет сын автора письма, офицера времен межвоенной Литвы Мотиеюса Карашаса. А вот, например, другое письмо, от подруги по переписке из Польши, полвека спустя получила врач из Вильнюса.