Вильнюсские детсады, письма 50-летней давности и другие новости

Руководители вильнюсских детских садов начали вносить данные в информационную систему. А «Почта Литвы» обнаружила в заброшенной шахте письма 50-летней давности. Об этих и других новостях читайте ниже.
В Вильнюсских детсадах группы начнут формировать на месяц раньше. До 1 февраля руководители детских садов внесут в информационную систему данные о количестве принимаемых детей, их возрасте, языке и методиках обучения. С 15 до 28 февраля данные будут проверяться, а с начала марта с ними смогут ознакомиться родители. В случае необходимости родители смогут редактировать заявки. До конца марта будут сформированы группы, и в течение 10 дней надо будет подписать электронный договор с садиком. Прием на оставшиеся места будет проходить постоянно.
Лаборатория Антакальнисской поликлиники переехала в новое помещение – она будет располагаться на первом этаже.
С июля в Литве будет запрещена продажа электронных сигарет со вкусовыми добавками. Клубничные, шоколадные и другие ароматизированные электронные сигареты и жидкости для них с 1 июля продаваться не будут.
До 2030 г. Вильнюс планирует отказаться от газового отопления. В директиве Еврокомиссии указаны конкретные виды топлива, от которых надо отказаться, которые можно использовать временно и на использование которых надо перейти.
Центр вакцинации в Каунасском ледовом дворце закрывается на следующей неделе.
Литовский парламент накануне отклонил инициативы правящих по либерализации нынешнего порядка торговли алкоголем в плане возрастного ценза и времени торговли. Это означает, что время начала торговли алкоголем не будет изменено с 10:00 на 12:00. Кроме того, крепкие напитки не смогут приобретать молодые люди с 18 лет.
Пассажиров Вильнюсского аэропорта возит литовский электрический автобус.
Сейм Литвы узаконил оригинальное написание имен и фамилий в документах на основе латинского алфавита. Предусматривается ряд случаев, при которых в документах можно писать буквы X, W и Q.
В Вильнюсе минувшей ночью прошли Крещенские купания – группа энтузиастов окунулась в холодные воды Зеленых озер. Православные христиане 19 января празднуют Крещение Господне и верят, что вода в эту ночь обладает целебной силой.
Представители профсоюза работников столичного общественного транспорта и руководство компании сядут за стол переговоров. Водители требуют увеличения зарплат, улучшения условий труда и нового коллективного договора.
Предлагается за незаконную парковку автомобилей на местах для инвалдиов наказывать водителей штрафами в размере от 60 до 180 евро. Если будут приняты зарегистрированные в Сейме поправки, они вступят в силу с сентября.
Дворец правителей подготовил подарок к 699-летию Вильнюса. В субботу, 22 января, в музее пройдут познавательные занятия, на которых и дети, и взрослые узнают интересные истории о литовской столице, создадут замок князя Гедиминаса, познакомятся с его детьми и внуками.
В Паланге состоялось детальное обсуждение проекта спортивной площадки для экстремальных видов спорта.
Клайпеда планирует приобрести шесть новых электрических автобусов вместимостью до 150 мест, а также оборудовать для новых автобусов шестиместную станцию подзарядки. Завершение проекта и доставка автобусов запланированы на 2023 год.
Завтра с 17:00 до 20:00 на площади Старого города Плунге будет представлена аудиовизуальная инсталляция «Свет слова во тьме», посвященная 125-летию со дня рождения писательницы Иевы Симонайтите. Сейм Литвы объявил 2022 год годом И. Симонайтите.
28 января начинается 17-й фестиваль французского кино Žiemos ekranai («Зимние экраны»). С репертуаром этого года можно познакомиться на одноименном сайте.
«Почта Литвы» совершила уникальную акцию – доставила адресатам письма, написанные около 50 лет назад – их обнаружили в заброшенной шахте. В целом при реконструкции бывшего здания почты в Вильнюсе было найдено 18 писем. Конверты были разорваны и брошены отдельно от содержимого. Возможно, письма были прочитаны и проверены, а затем спрятаны. Те письма, которые по почерку удалось сопоставить с конвертами, «Почта Литвы» постаралась передать адресатам. Одно из них отправилось в США, где сейчас живет сын автора письма, офицера времен межвоенной Литвы Мотиеюса Карашаса. А вот, например, другое письмо, от подруги по переписке из Польши, полвека спустя получила врач из Вильнюса.