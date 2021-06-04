Вильнюсские теплосети готовятся к грандиозной реконструкции

Вильнюсские теплосети (Vilniaus šilumos tinklai) готовятся начать грандиозную реконструкцию тепловых сетей.

Этим летом по всему городу будет реконструировано более 5 км трубопровода – это крупнейшая реконструкция теплотрасс в истории компании. По понятным причинам такие работы можно проводить только в теплое время года. Поэтому жителям Старого города, Науяместиса, Каролинишкес, Виршулишкес и Пилайте следует приготовиться к тому, что этим летом в домах периодически будет отключаться горячая вода.

Даты отключения можно будет узнать на сайте компании chc.lt.

Те, кто хотел бы получать SMS-сообщения или электронные письма перед каждым отключением, могут указать свои контактные данные на сайте Вильнюсских теплосетей.

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