Listen to «Вильнюсский аэропорт подготовился к возобновлению перелетов» on Spreaker.

Вильнюсский аэропорт подготовился к возобновлению перелетов и безопасному приему пассажиров. Войти в терминалы аэропорта смогут только те пассажиры, у которых нормальная температура и имеются средства индивидуальной защиты. При себе у них должен быть действительный билет на самолет. В здании установлены точки для дезинфекции рук. Регулярно проводится очистка и дезинфекция всех поверхностей. Количество стоек регистрации будет временно ограничено. Их дополнительно оборудуют защитными барьерами. Расстояние между пассажирами в очереди — 2 метра. Количество сидячих мест в терминале также будет ограничено — можно будет сидеть только на каждом втором стуле.

В ручной клади пассажир сможет провести до 500 мл дезинфицирующего средства. Оно должно находиться в оригинальной упаковке с этикеткой. Требования к другим жидкостям остаются прежними. Все пассажиры должны будут проходить пограничный контроль. Позднее аналогичные правила будут введены в аэропортах Каунаса и Паланги.