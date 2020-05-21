Вильнюсский и Шяуляйский университеты объединятся

Ректорат Вильнюсского университета сообщает, что к концу года должно завершиться объединение столичного и Шяуляйского университета, который, в свою очередь, станет отделением Вильнюсского и будет переименован в Шяуляйскую академию.

Предполагаются также изменения внутри будущей Академии. Возможно увеличение нагрузки на преподавателей и изменение части программ обучения. Предполагается, что окончательный процесс слияния и реформирования завершится к 2024 году.