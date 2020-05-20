Вильнюсский муниципалитет оборудует специализированные пляжи

Вице-мэр столицы Витаутас Миталас сообщил, что в Валакампяй с 1 июня откроется пляж нудистов.

По его словам, нудистскую зону на II-м пляже открывают по просьбе нудистов. И теперь в Валакампяй, в стороне от других пляжей, появится такое место, со всей необходимой инфраструктурой – скамейками, урнами и знаками, указывающими на то, что это нудистский пляж.

Мэрия просит жителей проявить понимание и надеется, что никто не будет выступать против такого решения.

Помимо этого, в нынешнем сезоне Вильнюсский муниципалитет также планирует оборудовать новый пляж с инфраструктурой для инвалидов в Пилайте, около озера Гилужис.