Вильнюсский муниципалитет оборудует специализированные пляжи
Май 20, 2020 20:51
Вице-мэр столицы Витаутас Миталас сообщил, что в Валакампяй с 1 июня откроется пляж нудистов.
По его словам, нудистскую зону на II-м пляже открывают по просьбе нудистов. И теперь в Валакампяй, в стороне от других пляжей, появится такое место, со всей необходимой инфраструктурой – скамейками, урнами и знаками, указывающими на то, что это нудистский пляж.
Мэрия просит жителей проявить понимание и надеется, что никто не будет выступать против такого решения.
Помимо этого, в нынешнем сезоне Вильнюсский муниципалитет также планирует оборудовать новый пляж с инфраструктурой для инвалидов в Пилайте, около озера Гилужис.