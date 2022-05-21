«Вильнюсский сон» – мистерия, начинающаяся в полночь. Где ее можно увидеть?

К своему приближающемуся 700-летию столица подготовила множество мероприятий. Одно из самых впечатляющих из них – зрелищная мистерия под открытым небом Vilniaus sapnas. Совсем скоро «Вильнюсский сон» отправится в путешествие по Литве.

Что это за мероприятие?

Ровно в полночь раздастся звон городских колоколов и завоет Железный Волк. Именно так в давние времена, семь столетий назад, начинался сон Гедиминаса, благодаря которому родился Вильнюс. Потом, немного позже, Великий князь Литовский Гедиминас разослал в Европу письма, в которых приглашал в гости жителей других городов. Так во многие страны полетели весточки о замечательном городе, толерантном и открытом для всех. И в Вильнюс стали съезжаться ремесленники и торговцы, которые сами смогли в этом убедиться. А сегодня Вильнюс отправляет в города Литвы «Вильнюсский сон», чтобы пригласить всех желающих сообща отметить 700-летие столицы.

Семь столетий – за 20 минут

За семь столетий в Вильнюсе произошло множество событий. Как же рассказать историю города за 20 минут? Создатели рассказывают, что это действительно было непросто. Важно было отметить и важные исторические события, и просто интересные.

«Вильнюсский сон» состоит из 16 эпизодов. Это основание Вильнюса и знаменитые письма Гедиминаса, времена Альгирдаса, начало христианства. Это Ворота Зари, история Жигимантаса Аугустаса и Барборы Радвилайте, основание Вильнюсского университета, большой пожар и восстание Вильнюса из пепла, войска Наполеона в Вильнюсе и т.д.

А еще «Вильнюсский сон» — это не только история, но и выдающиеся люди. Адомас Мицкявичюс, М. К. Чюрленис и другие. Здесь рождаются политические и творческие идеи. Конечно, это и сегодняшний современный Вильнюс. Город, сформированный всеми историческими событиями и личностями. Город, наполненный радостью и меняющийся каждый день.

Подробности и даты

Рассказ об истории города – это синтез современной архитектуры, искусства и театра. Первыми мистерию «Вильнюсский сон» увидят жители и гости Паланги 3 июня. В сквере Юрате и Каститиса будет смонтирован экран длиной более 40 метров. Появятся платформа для танцоров современного танца и сцена для оркестра. Ну и, конечно же, зрителей удивит множество спецэффектов, которыми будет сопровождаться представление. Мистерию «Вильнюсского сна», кроме столицы, можно также будет посмотреть в Каунасе, Клайпеде, Шяуляе, Паневежисе и Алитусе.

3 июня – Паланга, сквер Юрате и Каститиса

18 июня – Алитус, Dainų slėnis

6 июля – Каунас

30 июля – Клайпеда

26 августа – Паневежис

2 сентября – Вильнюс

10 сентября – Шяуляй

Даты могут незначительно меняться. Продолжительность – 20 минут. Мероприятие бесплатное.

Более подробная информация — 700vilnius.lt