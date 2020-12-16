Вильнюсский университет: учебная деятельность весной

Вильнюсский университет объявил, что в весеннем семестре учебная деятельность будет осуществляться дистанционно или смешанно. Новый семестр в университете начинается 1 февраля.

«Дистанционное обучение многому нас научило, но также показало, что мы теряем. Перенос всей деятельности в виртуальное пространство – сложный этап для университета, который состоит из живого обсуждения, связи между преподавателем и студентом, подлинного чувства преподавания и обучения. И все же самое главное сегодня – это здоровье всех нас»

говорится в сообщении ВУ