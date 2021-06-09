Образование

Вильнюсский университет занял в рейтинге рекордное 400-е место

Автор Анжелика Орлёнок 11
Вильнюсский университет занял в рейтинге рекордное 400-е место

В ежегодном мировом рейтинге высших учебных заведений Вильнюсский университет поднялся на рекордное 400-е место. 

Это самая высокая позиция, которую когда-либо получал литовский вуз. Например, в прошлом году Вильнюсский университет занял в этом рейтинге 423-е место. Самые высокие позиции – традиционно за вузами США и Великобритании.

А в школах, напомним, сейчас продолжается экзаменационная сессия на аттестат зрелости. Сегодня почти 6,5 тысяч абитуриентов сдавали экзамен по биологии. В прошлом году сдававших экзамен по биологии было без малого 10 тысяч.

К слову, все экзамены в этом году продлены на 15 минут. Завтра состоится школьный экзамен по музыковедению, а в пятницу – по информационным технологиям.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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