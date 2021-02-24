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Вильнюсское самоуправление собирается сдавать в аренду 20-й этаж

Автор RUSRADIO LT 37 Нет комментариев
Вильнюсское самоуправление собирается сдавать в аренду 20-й этаж

Столичное самоуправление собирается сдавать в аренду 20-й этаж здания столичной мэрии.

По словам мэра Ремигиюса Шимашюса, столичные жители должны себя чувствовать в мэрии хозяевами, а не гостями.

Как рассказал столичный мэр, после рабочих часов помещения мэрии никак не используются, хотя, в принципе, это помещение создано и содержится за счет уплаченных налогов.
В ближайшее время планируется объявить конкурс. Его цель – найти арендатора, который создаст концепт и дизайн интерьера. По словам Шимашюса, в рабочие часы 20-й этаж по-прежнему будет рабочим помещением, а вечером он бы мог превратиться в клуб или кафе.

Вильнюсское самоуправление собирается сдавать в аренду 20-й этаж

Вильнюсское самоуправление собирается сдавать в аренду 20-й этаж

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