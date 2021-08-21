Образование

Вильнюсское самоуправление установило порядок тестирования

Автор Анжелика Орлёнок 1
Вильнюсское самоуправление установило порядок тестирования

Приближается новый учебный год. Готовясь к контактному обучению, Вильнюсское самоуправление установило порядок тестирования.

Устанавливается, что все ученики начальных классов и другие невакцинированные ученики будут периодически тестироваться на коронавирус накопительным методом. Это надо будет делать каждые 4-7 дней.

Кроме того, еще до 1 сентября все ученики начальных классов вильнюсских школ должны будут сделать экспресс-тесты на антиген. Напомним, что с согласия родителей прививку от коронавируса могут получить дети в возрасте от 12 лет. 

Источники: информационные агентства ELTA и BNS, порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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