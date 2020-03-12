ТЕМА ДНЯ — Вильнюсское самоуправление закрывает все учебные заведения

Listen to «ТЕМА ДНЯ — Вильнюс, объявлено о закрытии всех общеобразовательных учреждений и развлекательных площадок» on Spreaker.



Представители столичного самоуправления сообщили, что в связи с тем, что во всём мире объявлена пандемия коронавируса, с завтрашнего дня и до конца пасхальных каникул, т.е. до 17 апреля, в Вильнюсе будут закрыты все общеобразовательные учреждения.

Также в столице закрываются все общественные развлекательные площадки — кинотеатры, спортивные арены — а также отозваны все массовые мероприятия.

Однако представители вильнюсского самоуправления призывают жителей и гостей столицы сохранять спокойствие и не запираться в четырех стенах. Абсолютно спокойно можно гулять на воздухе, при этом стоит лишь избегать близких контактов с другими людьми.

Помимо этого обсуждается возможность приостановить на две недели работу Сейма Литвы — решение об этом будет принято в ближайшее время.

В свою очередь, премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что сегодня правительство озвучит меры против пандемии коронавируса, которые будут носить не рекомендательный, а обязательный к исполнению характер.

На данный момент в Литве диагностировано три случая заражения коронавирусом. В Латвии и Эстонии за последние сутки появились новые случаи заражения. Таким образом, в обеих соседних странах на данный момент — по 16 случаев заболевания.

Необходимо отметить, что отменяются авиарейсы в Копенгаген, Стамбул, Вену и часть рейсов в Лондон и обратно. Обсуждается также возможность немедленно остановить все авиаперелеты в Италию и некоторые другие страны. Хочется отметить, что именно по такому сценарию действуют Соединенные Штаты Америки, которые на 30 дней прекратили все авиаперелеты из Европы в США.

Пандемия — это распространение нового заболевания в мировых масштабах. Обычно под пандемией подразумевают болезнь, принявшую массовый, повальный характер, поражающую значительную часть всего населения. Ранее пандемиями признавались вспышки чумы и холеры.