Новости Паутина Самоуправления

Вильнюсскую коллекцию Васильев перевёз в Висагинас

Автор Эвелина Никанорова 12
Александр Васильев. Даугавпилс, 5 декабря 2019 года. Фото: Михаил Рыжков

Коллекция всемирно известного историка моды Александра Васильева теперь будет храниться в Висагинасе.

Переезду в Висагинас предшествовал вполне дипломатический процесс. Директор Фонда Васильева Альма Пуоджюкайтене встречалась в конце июля с администрацией Висагинаса. Мэр Эрландас Галагуз и вице-мэр Александра Григене приехали в гости в Фонд. Осмотрели коллекцию и пригласили директора Фонда в свой город. 6 августа Альма Пуоджюкайтене осмотрела предложенные помещения и ей они понравились, равно как и сам город. Понравился и Висагинский культурный центр, который вполне подходит для проведения выставок.

Отметим, что по условиям договора, в обмен на хранение коллекции Васильев будет подготавливать и представлять жителям и гостям Висагинского самоуправления по две экспозиции в год. Отличное новое туристическое направление для Висагинаса.

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