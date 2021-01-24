25 января Вильнюсу исполняется 698 лет. По этому поводу будут празднично освещены четыре моста: Жверинаса, Белый, Зеленый и Миндауго. Также будет празднично освещена Башня Гедиминаса и меч на его памятнике.

В 18:30 можно будет увидеть, как в течение часа ТВ-башня будет танцевать под популярную музыку. В Spotify можно найти специальный праздничный плейлист.

В школах будут проходить специальные празднично-познавательные уроки о литовской столице. Специалисты говорят, что в этом году в Вильнюсе появятся около 30 младенцев. Для каждого из них столица подарит специальную одежду, на которой будет написано: “Вильнюс любит тебя”.

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