Винтаж и Никита Киоссе выпустили песню «Белая 2.0»

Напомним, что песня «Белая» была выпущена Анной Плетневой 2 февраля 2018 года, а 14 февраля вышел клип «про 50 оттенков белого».
Бывший солист группы MBAND Константина Меладзе Никита Киоссе начал сольную карьеру после распада группы в апреле 2020 года. 26 июня 2020 года выпустил дебютную песню «Атомы» и клип на неё на лейбле Velvet Music.
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