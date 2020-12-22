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Музыкальная новинка Новости

Винтаж и Никита Киоссе выпустили песню «Белая 2.0»

Автор Эвелина Никанорова 21
Винтаж и Никита Киоссе выпустили песню «Белая 2.0»

 

Напомним, что песня «Белая» была выпущена Анной Плетневой 2 февраля 2018 года, а 14 февраля вышел клип «про 50 оттенков белого». 

Бывший солист группы MBAND Константина Меладзе Никита Киоссе начал сольную карьеру после распада группы в апреле 2020 года. 26 июня 2020 года выпустил дебютную песню «Атомы» и клип на неё на лейбле Velvet Music.

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Винтаж и Никита Киоссе выпустили песню «Белая 2.0»

Винтаж и Никита Киоссе выпустили песню «Белая 2.0»

Эвелина Никанорова 22 декабря, 2020

Напомним, что песня «Белая» была выпущена Анной Плетневой 2 февраля 2018 года, а 14 февраля вышел клип «про 50 оттенков белого».

Эллада со своими учениками дарит новую песню «Новогодняя»

Эллада со своими учениками дарит новую песню «Новогодняя»

RUSRADIO LT 21 декабря, 2020

Привет Всем! Это опять я - Эллада! В это нелегкое время в канун замечательных праздников Нового года и Рождества, я и мои ученики очень хотели бы вам

Плейлист НОВОГОДНИЙ от слушателей RUSRADIO LT

Плейлист НОВОГОДНИЙ от слушателей RUSRADIO LT

RUSRADIO LT 20 декабря, 2020

До Нового года осталось совсем чуть-чуть и мы собрали для Вас плейлист Новогодний по мнению наших слушателей!

Andro перепел культовую песню Виктора Цоя

Эвелина Никанорова 19 декабря, 2020

Самый молодой артист лейбла Raava Music вдохновился творчеством советского рок-героя, погибшего тридцать лет назад.

Ольга Бузова, DAVA Снежинки

Ольга Бузова и Dava продолжили традицию прошлого года и записали ещё один зимний сингл

Эвелина Никанорова 18 декабря, 2020

Ольга Бузова и Dava продолжили традицию прошлого года и записали ещё один зимний сингл.

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RUSRADIO LT – национальная радиостанция Литвы!

RUSRADIO LT – это новости, программы и игры адаптированные для слушателей в Литве.

Слушайте нас: В Вильнюсе – 105.6 В Каунасе – 100.4 В Клайпеда – 90.6 В Варене – 101.3 В Висагинасе – 98.3 В Девянишкес – 104.4 В Паневежисе – 103.7 В Укмерге – 89.9 В Утяне – 90.9 В Шяуляй – 105.8

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