Музыкальная новинка

«Винтаж» перепел «Лети за солнцем» Filatov & Karas

Автор Эвелина Никанорова
200 Sledite Za Novostjami

Группа «Винтаж» представила сингл «Лети за солнцем».

«Винтаж» перепел «Лети за солнцем» Filatov &amp; Karas

Композиция представляет собой танцевальный ремикс песни Лены Перовой, созданный при помощи проекта Filatov & Karas. Обложка релиза с едущей в кабриолете солисткой «Винтажа» Анной Плетневой оформлена в стилистике комиксов. Цифровой сингл выпустил лейбл Velvet Music.

– У нас с Леной Перовой было очень много точек пересечения: и она, и я пели в группа «Лицей», затем Лена была частью группы «Амега», как и Алексей Романоф, с которым мы позже создали группу «Винтаж», – рассказала Анна Плетнева. – Кажется, что «Лети за солнцем» со мной всю мою жизнь, я очень люблю эту песню. Пусть эта любовь передастся новым слушателям!

Источник: InterMedia

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