Виртуальное Рождество для путешественников или как утолить голод по путешествиям во время карантина

Рождество в этом году обещает быть тихим и спокойным. Небольшой праздничный стол, виртуальное общение с близкими, а также отложенные на лучшие времена поездки в любимую страну.

Однако Агентство по развитию туризма Keliauk Lietuvoje, которое всегда радует нас множеством идей для путешествий, и тут сделало интересное предложение. И посоветовало путешествовать, прямо не выходя из дома, после праздничного ужина. Виртуально. Ведь тогда границы нашего небольшого карантинного мира смогут стать гораздо шире. Вот какие идеи предлагают специалисты.

Отправьтесь в путешествие по виртуальному Вильнюсу

Тем, кто соскучился по путешествиям и впечатлениям, столица предлагает, прямо не выходя из дома, посетить художественные галереи, познакомиться с несколькими сотнями произведений искусства, и даже их приобрести.

А тем, кто за этот год успел забыть о том, какое удовольствие доставляет пробуждение в белых мягких гостиничных кроватях, можно помечтать, как это можно будет делать в будущем. А пока – виртуально посетить самые известные места проживания в столице.

Подарите себе творческие послеобеденные посиделки с трансляциями из МО музея

Несмотря на то, что сами праздники должны получиться спокойными и безопасными, черпать оптимизм и расширять свой культурный кругозор точно найдется где. Музей МО предлагает путешествовать виртуально, слушая передачи о творчестве, музыке, театре.

Отправьтесь в исторический полет виртуального тура Литовского музея авиации

Даже если не сложены чемоданы, а в кармане нет билетов на самолет, это не помешает отправиться в путешествие. Виртуальный тур по Музею авиации – это огромное количество впечатлений – от исторических самолетов и нумизматических коллекций до впечатляющих технических решений энтузиастов литовской авиации. Ну а поскольку музей авиации богат не только своими экспозициями, но и историей, ее можно будет послушать в исполнении профессионального гида, который отправится в путешествие вместе с вами.

Пригласите в гости Алитусский краеведческий музей

Пока мы не сможем любоваться экспонатами самостоятельно, Алитусский краеведческий музей решил перенести свою деятельность в социальные сети и выступил с инициативой «Музей в гостях у посетителя». До конца декабря Алитус приглашает знакомиться с историями экспонатов, хранящихся в музее. Знаний никогда не бывает слишком много, правда?

Проведите послеобеденное время, прогуливаясь по историческим улицам Каунаса

Каунас приглашает туристов окунуться в водоворот искусства и истории и предлагает встретиться с друзьями виртуально. Например, в исторической резиденции президента Литовской Республики или Каунасском государственном музыкальном театре. Итак, когда турниры в настольные игры останутся уже позади, и снова появится непреодолимое желание путешествовать, виртуальные путешествия по лучшим туристическим маршрутам не только восполнят эту жажду, но и вдохновят на реальные путешествия в будущем.

Посетите Куршенскую ель и Парк белых скульптур

Интернет пестрит фотографиями прекрасных рождественских елей. Среди них не последнее место занимает зеленая красавица в Куршенай, которой можно совершенно безопасно полюбоваться при помощи виртуального 3D-тура.

А тем, кто захочет лучше познакомиться с этим городом, расположенным в Шяуляйском районе, можно посоветовать отправиться и в мистическое путешествие по таинственному Парку балтийских скульптур.

Познакомьтесь с 80 объектами Шилальского края

Шилале, который часто называют семейным городом, с каждым годом становится все краше и открывает интересные места как для маленьких, так и для больших любителей путешествий. И это неудивительно, ведь в Шилальском районе насчитывается более 80 интересных туристических объектов: от индийского кургана до мест рождения и музеев Стасиса Гиренаса или Александраса Стульгинскиса. И пока возможности для путешествий ограничены, со многими из этих замечательных мест вы можете познакомиться удаленно.

Откройте для себя самую красивую в Литве этнографическую деревню Грабийолай

Знаете ли вы, что деревня Грабийолай, спрятанная в лесах между Вевисом и Электренай, титулована как одна из самых красивых в Литве? Словно сошедшая с картины, она очаровывает посетителей своим непостижимым спокойствием, ажурными деревянными домиками и ухоженной природой. Таким образом, те, кто испытывает сильную тоску по беззаботному детству, или темными зимними вечерами хотели бы вернуться в лето, могут сделать это виртуально: любуясь деревней Грабийолай с высоты птичьего полета или вместе с аудиогидом путешествуя по познавательной тропе к самому толстому дубу в региональном парке Нерис.

Полюбуйтесь на празднично украшенный Укмерге и прогуляйтесь по уникальному акварельному маршруту

Краеведческий музей Укмерге создал уникальный виртуальный тур под названием «Город на ладони». Поэтому с помощью виртуального гида в любое удобное для вас время вы сможете познакомиться с Укмерге, его самыми интересными объектами и самыми выдающимися личностями. Музыкальное сопровождение тура и его озвучивание подготовила композитор, автор-исполнитель Раминта Науяните-Бьелле, а акварельные работы выполнил художник Дайнюс Тиюнелис.

Кстати, для тех, кто не успел полюбоваться украшенным к Рождеству городом, Укмерге предлагает также взглянуть на интерактивную карту, где отмечены все наполненные Рождеством пространства Укмергского района. Может быть, вы найдете в них вдохновение и для себя?

Найдите сокровища, разбросанные в Молетай

Игра “Сокровища Молетай”, стартовавшая в ноябре, уже набрала обороты, но, по словам ее создателей, экспертов Молетского центра туризма и информации, такое затишье, которое выдалось в этом году, особенно перед Рождеством, отлично подходит для знакомства с городскими историями и легендами. В виртуальной игре есть целых четыре уровня – на каждом этапе кладоискателям задается по 10 вопросов о самых известных местах Молетского района и их объектах. А еще – дарятся призы, которые пригодятся каждому настоящему путешественнику.

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