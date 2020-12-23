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Виртуальное Рождество для путешественников или как утолить голод по путешествиям во время карантина

Автор Анжелика Орлёнок 23
Виртуальное Рождество для путешественников или Как утолить голод по путешествиям во время карантина

Рождество в этом году обещает быть тихим и спокойным. Небольшой праздничный стол, виртуальное общение с близкими, а также отложенные на лучшие времена поездки в любимую страну.

Однако Агентство по развитию туризма Keliauk Lietuvoje, которое всегда радует нас множеством идей для путешествий, и тут сделало интересное предложение. И посоветовало путешествовать, прямо не выходя из дома, после праздничного ужина. Виртуально. Ведь тогда границы нашего небольшого карантинного мира смогут стать гораздо шире. Вот какие идеи предлагают специалисты.

Отправьтесь в путешествие по виртуальному Вильнюсу

Тем, кто соскучился по путешествиям и впечатлениям, столица предлагает, прямо не выходя из дома, посетить художественные галереи, познакомиться с несколькими сотнями произведений искусства, и даже их приобрести.

А тем, кто за этот год успел забыть о том, какое удовольствие доставляет пробуждение в белых мягких гостиничных кроватях, можно помечтать, как это можно будет делать в будущем. А пока – виртуально посетить самые известные места проживания в столице.

Подарите себе творческие послеобеденные посиделки с трансляциями из МО музея

Несмотря на то, что сами праздники должны получиться спокойными и безопасными, черпать оптимизм и расширять свой культурный кругозор точно найдется где. Музей МО предлагает путешествовать виртуально, слушая передачи о творчестве, музыке, театре.

Отправьтесь в исторический полет виртуального тура Литовского музея авиации

Даже если не сложены чемоданы, а в кармане нет билетов на самолет, это не помешает отправиться в путешествие. Виртуальный тур по Музею авиации – это огромное количество впечатлений – от исторических самолетов и нумизматических коллекций до впечатляющих технических решений энтузиастов литовской авиации. Ну а поскольку музей авиации богат не только своими экспозициями, но и историей, ее можно будет послушать в исполнении профессионального гида, который отправится в путешествие вместе с вами.

Пригласите в гости Алитусский краеведческий музей

Пока мы не сможем любоваться экспонатами самостоятельно, Алитусский краеведческий музей решил перенести свою деятельность в социальные сети и выступил с инициативой «Музей в гостях у посетителя». До конца декабря Алитус приглашает знакомиться с историями экспонатов, хранящихся в музее. Знаний никогда не бывает слишком много, правда?

Проведите послеобеденное время, прогуливаясь по историческим улицам Каунаса

Каунас приглашает туристов окунуться в водоворот искусства и истории и предлагает встретиться с друзьями виртуально. Например, в исторической резиденции президента Литовской Республики или Каунасском государственном музыкальном театре. Итак, когда турниры в настольные игры останутся уже позади, и снова появится непреодолимое желание путешествовать, виртуальные путешествия по лучшим туристическим маршрутам не только восполнят эту жажду, но и вдохновят на реальные путешествия в будущем.

Посетите Куршенскую ель и Парк белых скульптур

Интернет пестрит фотографиями прекрасных рождественских елей. Среди них не последнее место занимает зеленая красавица в Куршенай, которой можно совершенно безопасно полюбоваться при помощи виртуального 3D-тура.

А тем, кто захочет лучше познакомиться с этим городом, расположенным в Шяуляйском районе, можно посоветовать отправиться и в мистическое путешествие по таинственному Парку балтийских скульптур.

Познакомьтесь с 80 объектами Шилальского края

Шилале, который часто называют семейным городом, с каждым годом становится все краше и открывает интересные места как для маленьких, так и для больших любителей путешествий. И это неудивительно, ведь в Шилальском районе насчитывается более 80 интересных туристических объектов: от индийского кургана до мест рождения и музеев  Стасиса Гиренаса или Александраса Стульгинскиса. И пока возможности для путешествий ограничены, со многими из этих замечательных мест вы можете познакомиться удаленно.

Откройте для себя самую красивую в Литве этнографическую деревню Грабийолай

Знаете ли вы, что деревня Грабийолай, спрятанная в лесах между Вевисом и Электренай, титулована как одна из самых красивых в Литве? Словно сошедшая с картины, она очаровывает посетителей своим непостижимым спокойствием, ажурными деревянными домиками и ухоженной природой. Таким образом, те, кто испытывает сильную тоску по беззаботному детству, или темными зимними вечерами хотели бы вернуться в лето, могут сделать это виртуально: любуясь деревней Грабийолай с высоты птичьего полета или вместе с аудиогидом путешествуя по познавательной тропе к самому толстому дубу в региональном парке Нерис.

Полюбуйтесь на празднично украшенный Укмерге и прогуляйтесь по уникальному акварельному маршруту

Краеведческий музей Укмерге создал уникальный виртуальный тур под названием «Город на ладони». Поэтому с помощью виртуального гида в любое удобное для вас время вы сможете познакомиться с Укмерге, его самыми интересными объектами и самыми выдающимися личностями. Музыкальное сопровождение тура и его озвучивание подготовила композитор, автор-исполнитель Раминта Науяните-Бьелле, а акварельные работы выполнил художник Дайнюс Тиюнелис.

Кстати, для тех, кто не успел полюбоваться украшенным к Рождеству городом, Укмерге предлагает также взглянуть на интерактивную карту, где отмечены все наполненные Рождеством пространства Укмергского района. Может быть, вы найдете в них вдохновение и для себя?

Найдите сокровища, разбросанные в Молетай

Игра “Сокровища Молетай”, стартовавшая в ноябре, уже набрала обороты, но, по словам ее создателей, экспертов Молетского центра туризма и информации, такое затишье, которое выдалось в этом году, особенно перед Рождеством, отлично подходит для знакомства с городскими историями и легендами. В виртуальной игре есть целых четыре уровня – на каждом этапе кладоискателям задается по 10 вопросов о самых известных местах Молетского района и их объектах. А еще – дарятся призы, которые пригодятся каждому настоящему путешественнику.

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