Виртуальное знакомство с народами нашей страны

Департамент по делам нацменьшинств Литвы предоставил отличную возможность познакомиться, и даже виртуально встретиться с различными национальными общинами нашей страны. Прежде всего посмотрите фильм «Литву создавали вместе» — из него вы узнаете много важного и интересного.

А на информационном сайте https://kuriame-kartu.lt/, «Откройте национальные меньшинства Литвы», вы сможете познакомиться с историей происхождения, деятельностью общественных организаций, основными праздниками и даже кулинарным наследием разных народов, населяющих нашу страну.

Совсем скоро можно будет проверить свои знания о многонациональной Литве и принять участие в виртуальной игре. Её участники смогут присылать фотографии, связанные с жизнью, культурой, наследием, традициями и выдающимися личностями проживающих в Литве национальных меньшинств. Отличная возможность – несмотря на карантин, отправиться в безопасное виртуальное путешествие при помощи услуги «Goolge maps» и изучить родные города, городки и деревни.

Подключиться к порталу можно будет через профиль в социальной сети или заполнив короткую анкету регистрации. Чтобы открыть какую-либо национальность, надо будет заполнить три раздела: «Люди», «Кулинария» и «Культура». А выполнив задания, связанные с одной национальной общиной, можно будет просмотреть информацию, загруженную другими участниками игры, и продолжить свое общение с другими народами. Самых активных, конечно же, будут ожидать специальные призы от Департамента по делам нацменьшинств.

Итак, смотрите фильм, заходите на страницу kuriame-kartu.lt/, и знакомьтесь с культурой народов нашей многонациональной страны! Давайте создавать вместе!