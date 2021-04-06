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Виртуальный полицейский патруль начал свою работу

Автор RUSRADIO LT 34
Виртуальный полицейский патруль начал свою работу

Начинает работу виртуальный полицейский патруль. Специально обученные полицейские будут наблюдать за виртуальным пространством и пытаться предотвратить возможные преступления в соцсетях и на интернет-порталах. 

В первую очередь нарушители будут получать предупреждение прекратить деятельность, которая, возможно, незаконна. В противном случае собранный материал будет передан для дальнейшего расследования.

Полиция подчеркивает, что не намерена заниматься цензурой комментаторов, но будет реагировать на конкретные нарушения правовых актов.

К примеру – на незаконные предложения купить вакцину, контрабандные товары или наркотики, а также на использование ненормативной лексики, явные оскорбления другого лица и угрозы расправой.

Будут проверяться и подозрительные предложения инвестировать или покупать товары в фейковых интернет-магазинах.

Те, кто заметит нарушения в электронном пространстве, могут сообщить об этом виртуальным полицейским.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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