Вирус гриппа в этом году может быть более опасным

С приближением сезона гриппа медики предупреждают, что в этом году он может быть более опасным, чем ранее. Профессор Саулюс Чаплинскас утверждает: для того чтобы обезопасить себя от этого вируса, необходимо помнить об уроках, выученных за время пандемии коронавируса. В частности, не забывать о том, как правильно чихать. А также о том, как важно надевать маску в помещениях, избегать большого скопления людей. По его словам, самый эффективный способ защиты – это прививка. Между тем профессор подчёркивает, что если вы привились от коронавируса, то между прививками должно пройти минимум две недели, а лучше и целый месяц. Специалист уточнил, что для начала необходимо завершить один процесс вакцинации, после – перейти к другому. Он также добавил, что прививки от гриппа и пневмококка уже давно протестированы. Эти прививки получить можно в одно и то же время. Одну прививку в одно плечо, другую – во второе. В свою очередь, с вакцинами от коронавируса это пока невозможно. Напомним, что первую партию вакцин от гриппа уже доставили в Литву. В этой партии 100 тысяч доз. Их уже начали развозить по медицинским учреждениям.

В РФПИ спрогнозировали сроки взаимного признания вакцин от COVID-19

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев считает, что взаимное признание препаратов для профилактики коронавируса – вопрос этого года. По его словам, страны поймут, что нельзя постоянно идти на поводу у крупных фармацевтических компаний. Он также выразил уверенность, что в скором времени вакцины будут взаимозаменяемы. Напомним, что в России признаны сертификаты об иммунизации вакцинами российского производства «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт». Помимо этого препараты линейки «Спутник» разрешены в нескольких десятках государств. Между тем, например, в ЕС (за исключением Венгрии) их применять нельзя. На рынке стран-членов ЕС представлены Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Janssen. В свою очередь, в США, в основном, прививают препаратом Pfizer-BioNTech. В Китае тоже свои разработки: Sinopharm, CoronaVac и несколько других. Необходимо отметить, что отсутствие взаимного признания мешает привычной жизнедеятельности большого числа людей в разных странах мира.