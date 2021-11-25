Висагинская Рождественская ёлочка. Версии 2019, 2020 и 2021

Висагинская Рождественская ёлка. Главная её особенность – в том, что это настоящая зелёная лесная красавица. А как выглядела эта ёлочка в наступающем 2019, 2020 и 2021-м годах?

Рождество-2018 и Новый год-2019. Пушистая ёлочка радует глаз тёплым ламповым светом. Фото Ярослава Сизова.

Рождество-2019 и Новый год-2020. Висагинская ёлка – настоящая лесная красавица, а не сборно-разборная. Фото Ярослава Сизова.

Территорию у ёлки окружает весёлый джазовый ансамбль.

Костюмы у джазовых музыкантов одинаковые, а инструменты – разные.

Ёлка сезона 2020-2021. Эта ёлочка особенная – ​​не просто яркая и нарядная, но ещё и «умная». Она сверкала разноцветными огнями в соответствии с песнями, которые выбирали горожане. Фото Й. Холодовой.

В этом году огни на Рождественской ёлке Висагинаса зажгутся 4 декабря. Хорошего всем ожидания праздника!