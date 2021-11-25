Полезное радио Рождество и Новый Год

Висагинская Рождественская ёлочка. Версии 2019, 2020 и 2021

Автор Анжелика Орлёнок
Висагинская Рождественская ёлочка. Версии 2019, 2020 и 2021
1250x500

Висагинская Рождественская ёлка. Главная её особенность – в том, что это настоящая зелёная лесная красавица. А как выглядела эта ёлочка в наступающем 2019, 2020 и 2021-м годах?

Рождество-2018 и Новый год-2019. Пушистая ёлочка радует глаз тёплым ламповым светом. Фото Ярослава Сизова.

Висагинская Рождественская ёлочка. Версии 2019, 2020 и 2021

Фото Ярослава Сизова, https://therepus.blogspot.com/

Рождество-2019 и Новый год-2020. Висагинская ёлка – настоящая лесная красавица, а не сборно-разборная. Фото Ярослава Сизова.

Висагинская Рождественская ёлочка. Версии 2019, 2020 и 2021

Фото Ярослава Сизова, https://therepus.blogspot.com/

Территорию у ёлки окружает весёлый джазовый ансамбль.

Висагинская Рождественская ёлочка. Версии 2019, 2020 и 2021

Фото Ярослава Сизова, https://therepus.blogspot.com/

Костюмы у джазовых музыкантов одинаковые, а инструменты – разные.

Висагинская Рождественская ёлочка. Версии 2019, 2020 и 2021

Фото Ярослава Сизова, https://therepus.blogspot.com/

Ёлка сезона 2020-2021. Эта ёлочка особенная – ​​не просто яркая и нарядная, но ещё и «умная». Она сверкала разноцветными огнями в соответствии с песнями, которые выбирали горожане. Фото Й. Холодовой.

Висагинская Рождественская ёлочка. Версии 2019, 2020 и 2021

Фото Й. Холодовой, 15min.lt

В этом году огни на Рождественской ёлке Висагинаса зажгутся 4 декабря. Хорошего всем ожидания праздника!

Sledite Za Novostjami Turizma Otdyha I Kultury V Nashih Socialnyh Setjah 1350 X 250 Px 2
Метки:

Актуальные новости

Не хандрить, а действовать! Что важно делать осенью и зимой

Не хандрить, а действовать! Что важно делать осенью и зимой

Автор Анжелика Орлёнок
Шесть советов, как правильно носить светоотражатели

Шесть советов, как правильно носить светоотражатели

Автор Евгений Русаков
Главная ёлка Каунаса &#8211; какой она была несколько лет назад?

Главная ёлка Каунаса – какой она была несколько лет назад?

Автор Анжелика Орлёнок
Это интересно: шесть фактов о фигурном катании

Это интересно: шесть фактов о фигурном катании

Автор Евгений Русаков
Как выбрать ребенку подарок на Рождество?

Как выбрать ребенку подарок на Рождество?

Автор Анжелика Орлёнок
В ожидании праздника. Как менялась Рождественская ёлка Вильнюса

В ожидании праздника. Как менялась Рождественская ёлка Вильнюса

Автор Анжелика Орлёнок
Чуть больше месяца до Рождества? Пора печь Рождественский кекс!

Чуть больше месяца до Рождества? Пора печь Рождественский кекс!

Автор Анжелика Орлёнок
В столице появился гастрономический рождественский маршрут

В столице появился гастрономический рождественский маршрут

Автор Анжелика Орлёнок
Звёздные рецепты. Пирог с яблоками от Ивана Урганта

Звёздные рецепты. Пирог с яблоками от Ивана Урганта

Автор Эвелина Никанорова