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Вячеслав Бутусов спел зловещий ремикс «Гудбай, Америка»

Автор Эвелина Никанорова 25
Вячеслав Бутусов

Группа Вячеслава Бутусова «Орден Славы» показала обновленную версию песни «Гудбай, Америка».

Песня в исполнении «Ордена Славы» – зловещий ремикс с элементами трип-хопа, соло на трубе и пропущенными через вокодер припевами и вокализами.

Изначально песня вошла в альбом «Невидимка», который группа «Наутилуса Помпилиуса» выпустила в 1985 году. Тогда она называлась «Последнее письмо». Однако популярность приобрел вариант под названием «Прощальное письмо» из альбома «Князь тишины».

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