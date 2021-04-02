Вячеслав Бутусов спел зловещий ремикс «Гудбай, Америка»

Группа Вячеслава Бутусова «Орден Славы» показала обновленную версию песни «Гудбай, Америка».

Песня в исполнении «Ордена Славы» – зловещий ремикс с элементами трип-хопа, соло на трубе и пропущенными через вокодер припевами и вокализами.

Изначально песня вошла в альбом «Невидимка», который группа «Наутилуса Помпилиуса» выпустила в 1985 году. Тогда она называлась «Последнее письмо». Однако популярность приобрел вариант под названием «Прощальное письмо» из альбома «Князь тишины».

Источник

Еще больше музыкальных новинок по ссылке