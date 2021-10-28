Вкусное путешествие по Литве – с картой цеппелинов!

Агентство развития туризма Keliauk Lietuvoje подготовило новую «вкусную» карту Литвы. Напомним, мы уже знакомились с картой мороженого, холодного борща или шашлыка. Теперь мы можем отправиться в путешествие, держа в руках карту цеппелинов!
По данным исследований, литовец в среднем съедает примерно 250 г картофеля в сутки. А это почти 100 кг в год. И, кстати, по этому показателю мы – не впереди планеты всей. Оказывается, Литва в своей любви к картошке не попадает даже в первую десятку в мире. И без этого продукта более, чем мы, не представляют свою кухню жители Китая, Индии, Америки и России.
Итак, на новой карте – не только традиционные ароматные цеппелины с мясом и шкварками. Любителям пищевых открытий предлагают цеппелины с треской, мятой, бобрятиной, крольчатиной. Есть менее экзотические – вегетарианские – варианты, с морковью или творогом. Но для того чтобы с чистой совестью наслаждаться цеппелинами, можно по той же карте сначала совершить познавательные путешествия, посвященные крахмалистому продукту. Например, посетить Музей картофеля, прогуляться по Картофельному пути, полюбоваться на скульптуры из картофеля в Кретингском или Рокишкском районах. Вот эти маршруты.
1-я картофельная остановка. Музей картофеля (Шакяйский район)
У каждого – свои увлечения. Кто-то коллекционирует модели автомобилей, кто-то – радиоприемники или какие-то другие вещи. А вот агроном Йонас Валайтис собирает разные сорта картошки! Он основал Музей картофеля на отреставрированной насосной станции в Кудиркос Науяместис. Здесь он не только знакомит с историей выращивания картофеля с древних времен, но и проводит дегустации различных сортов картофеля.
2-я картофельная остановка. Картофельная скульптура (Кретингский район)
Село Насренай Кретингского района примечательно тем, что здесь был посажен первый в Жемайтии картофель. Произошло это более 200 лет назад. По этому случаю на территории Музея епископа Мотеюса Валанчюса был установлен памятник Ее Величеству Картошке.
3-я картофельная остановка. Самый большой картофель в Литве (Рокишкский район)
Не все знают, что возле Ильзенбергского поместья есть огромная картошка весом около 75 тонн. Группа художников создала металлическую конструкцию, покрыла её стекловолокном, а затем украсила, чтобы она выглядела как настоящая картошка. А рядом с XXL-картофелем есть табличка с самой важной и интересной информацией об овоще, который называют вторым хлебом Литвы.
4-я картофельная остановка. Картофельный путь (Тракай)
Дорога, ведущая к Ужутракису, называется не иначе как Картофельной дорогой. Так её называли ещё во времена правления Тышкевичей. Дело в том, что по ней работники усадьбы возили картошку на усадебный спиртовой завод. Сейчас здесь находится познавательный центр парка. Кстати, сами хозяева усадьбы и их гости путешествовали по другой дороге, «представительского класса». Ну а на «Картофельной дороге» сейчас оборудованы информационные стенды, площадки для пикников.
5-я картофельная остановка. Маршруты здоровья (Клайпедский район)
Никакие цеппелины не страшны физически активным людям, которым нравятся прогулки на свежем воздухе. Например, если вы пройдёте пешком 10 км, то потом с лёгкостью «сожжёте» две порции цеппелинов со сметаной и шкварками. Об этом и говорится на информационном стенде одного из Маршрутов здоровья, проходящих через Приморский региональный парк. А система Маршрутов здоровья состоит из четырех круговых трасс. Среди них: красная – Karklė протяжённостью 4 км, жёлтая – Olando Kepurė, или «Шапка голландца» – 3,5 км, синяя – Kalotė – 4,5 км, зеленая – Didžiosios Svajonės takas, или «Путь Большой мечты» – 3,3 км.
Информация подготовлена по материалам национального агентства по продвижению туризма Keliauk Lietuvoje и туристических информационных центров. Приглашаем вас путешествовать и питаться ответственно, придерживаясь требований безопасности, установленных предприятиями общественного питания.