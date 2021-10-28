Вкусное путешествие по Литве – с картой цеппелинов!

Агентство развития туризма Keliauk Lietuvoje подготовило новую «вкусную» карту Литвы. Напомним, мы уже знакомились с картой мороженого, холодного борща или шашлыка. Теперь мы можем отправиться в путешествие, держа в руках карту цеппелинов!

По данным исследований, литовец в среднем съедает примерно 250 г картофеля в сутки. А это почти 100 кг в год. И, кстати, по этому показателю мы – не впереди планеты всей. Оказывается, Литва в своей любви к картошке не попадает даже в первую десятку в мире. И без этого продукта более, чем мы, не представляют свою кухню жители Китая, Индии, Америки и России.

Итак, на новой карте – не только традиционные ароматные цеппелины с мясом и шкварками. Любителям пищевых открытий предлагают цеппелины с треской, мятой, бобрятиной, крольчатиной. Есть менее экзотические – вегетарианские – варианты, с морковью или творогом. Но для того чтобы с чистой совестью наслаждаться цеппелинами, можно по той же карте сначала совершить познавательные путешествия, посвященные крахмалистому продукту. Например, посетить Музей картофеля, прогуляться по Картофельному пути, полюбоваться на скульптуры из картофеля в Кретингском или Рокишкском районах. Вот эти маршруты.

У каждого – свои увлечения. Кто-то коллекционирует модели автомобилей, кто-то – радиоприемники или какие-то другие вещи. А вот агроном Йонас Валайтис собирает разные сорта картошки! Он основал Музей картофеля на отреставрированной насосной станции в Кудиркос Науяместис. Здесь он не только знакомит с историей выращивания картофеля с древних времен, но и проводит дегустации различных сортов картофеля.

Село Насренай Кретингского района примечательно тем, что здесь был посажен первый в Жемайтии картофель. Произошло это более 200 лет назад. По этому случаю на территории Музея епископа Мотеюса Валанчюса был установлен памятник Ее Величеству Картошке.

Не все знают, что возле Ильзенбергского поместья есть огромная картошка весом около 75 тонн. Группа художников создала металлическую конструкцию, покрыла её стекловолокном, а затем украсила, чтобы она выглядела как настоящая картошка. А рядом с XXL-картофелем есть табличка с самой важной и интересной информацией об овоще, который называют вторым хлебом Литвы.

Дорога, ведущая к Ужутракису, называется не иначе как Картофельной дорогой. Так её называли ещё во времена правления Тышкевичей. Дело в том, что по ней работники усадьбы возили картошку на усадебный спиртовой завод. Сейчас здесь находится познавательный центр парка. Кстати, сами хозяева усадьбы и их гости путешествовали по другой дороге, «представительского класса». Ну а на «Картофельной дороге» сейчас оборудованы информационные стенды, площадки для пикников.

Никакие цеппелины не страшны физически активным людям, которым нравятся прогулки на свежем воздухе. Например, если вы пройдёте пешком 10 км, то потом с лёгкостью «сожжёте» две порции цеппелинов со сметаной и шкварками. Об этом и говорится на информационном стенде одного из Маршрутов здоровья, проходящих через Приморский региональный парк. А система Маршрутов здоровья состоит из четырех круговых трасс. Среди них: красная – Karklė протяжённостью 4 км, жёлтая – Olando Kepurė, или «Шапка голландца» – 3,5 км, синяя – Kalotė – 4,5 км, зеленая – Didžiosios Svajonės takas, или «Путь Большой мечты» – 3,3 км.

Информация подготовлена ​​по материалам национального агентства по продвижению туризма Keliauk Lietuvoje и туристических информационных центров. Приглашаем вас путешествовать и питаться ответственно, придерживаясь требований безопасности, установленных предприятиями общественного питания.