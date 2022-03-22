Влад Соколовский стал отцом во второй раз

Подробностями певец поделился в своем телеграм-канале. Он рассказал, что мальчика назвали Дэвид.

– Некоторое время назад у нас родился малыш! – написал он. – И это самое невероятное счастье. По понятным всем причинам, было не самое лучшее время, чтобы делиться личным счастьем и не хотелось омрачать такой прекрасный повод! Так что мы радовались этому событию в кругу семьи и теперь с большой радостью делимся им с вами. Малыш с нами, дома, растёт, кушает и смотрит на нас своими огромными глазами.