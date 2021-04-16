Влад Соколовский станцевал про «Раны»

Певец Влад Соколовский представил яркий танцевальный клип на новую песню «Раны».

Режиссер Виктор Гробовец поместил Влада и танцора-хореографа Ксению Мухину в разные локации – обшарпанный спортивный зал, некий полуразваленный дворец, берег моря… И везде они танцуют в паре, пока «твоя кожа упруга», как поет Влад Соколовский.

«Я не планировал эту песню. Она появилась, как падает звезда на небе, внезапно и очень ярко. И вслед за ней всё завертелось и я понял, что она очень нужна сейчас, как мне, так и возможно многим из вас! Это моя история, которая напомнит о важном. Раны – это отметки на карте, благодаря которым мы лучше знаем куда нам идти и куда не стоит возвращаться», – описал Влад саму песню.

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