Дороги

Владельцев автомобилей в Литве ждут новые налоги

Автор Анжелика Орлёнок 14
Владельцев автомобилей в Литве ждут новые налоги

Владельцев автомобилей ждут новые налоги. Министерство окружающей среды предлагает изменить и увеличить налог, который сейчас называется регистрационным.

Кроме того, предлагается ввести новый ежегодный налог на эксплуатацию автомобилей. Если налог будет одобрен, он вступит в силу с 2023 года.

Упомянутый регистрационный налог намечено переименовать в налог на загрязнения и облагать им только ввозимые в Литву автомобили при первой их регистрации. А не при каждой смене владельца, как сейчас. Это должно не только поощрять людей на приобретение автомобилей, менее загрязняющих воздух, но и упразднить препятствия для продажи старых авто.

После изменения налогов планируется до 2030 года накопить в Фонде устойчивой мобильности миллиард евро. Средства будут направлены на расширение инфраструктуры общественного транспорта и велосипедов в регионах.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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