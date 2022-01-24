Музыкальная новинка

Владимир Пресняков заверил, что «У тебя есть я»

Автор Эвелина Никанорова
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Владимир Пресняков выпустил сингл «У тебя есть я».  Песня повествует о вечных ценностях в современном изменчивом мире.

Автор музыки – Отто Нотман, автор слов — Таня Нотман.

Источник: InterMedia

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