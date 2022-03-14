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«Власть пса» и «Дюна» получили премии Британской киноакадемии

Автор Эвелина Никанорова

Церемония вручения наград Британской киноакадемии (BAFTA) состоялась 13 марта 2022 года в Королевском Альберт-Холле в Лондоне, Англия.

«Власть пса» и «Дюна» получили премии Британской киноакадемии

Триумфатором вечера стала картина «Власть пса», получившая награды «лучший фильм» и «лучший режиссер» для Джейн Кэмпион.

Фильм «Дюна» удостоился пяти наград: за лучший саундтрек композитора Ханс Циммер, операторскую работу Грега Фрейзера, звук, визуальные эффекты и продакшн-дизайн.

Лучшим британским фильмом был назван «Белфаст», фильмом на иностранном языке – «Сядь за руль моей машины», анимационным – «Энканто». Приз за лучший британский режиссерский дебют получил Джеймс Сэмюэл («Тем больнее падать»), за оригинальный сценарий – Пол Томас Андерсон («Пицца с лакрицей»), за адаптированный – Шан Хейдер («CODA: Ребенок глухих родителей»).

За лучшую женскую роль награда досталась Джоэнне Скэнлэн («После любви»), мужскую – Уиллу Смиту («Король Ричард»), женскую роль второго плана – Ариане Дебос («Вестсайдская история»), мужскую – Трою Коцуру («CODA: Ребенок глухих родителей»), приз «восходящая звезда» за лучший кинодебют – Лашане Линч («Не время умирать»).

За кастинг приз получила «Вестсайдская история», за монтаж – «Не время умирать», за костюмы – “Круэлла”, за мейкап и прически – «Глаза Тэмми Фей».

Источник: InterMedia

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