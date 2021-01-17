Власти бельгийского города извинятся за сожжение в 1590 году «ведьмы»

Власти бельгийского города Лир принесут официальные извинения за сожжение в 1590 году женщины, обвиненной в колдовстве, сообщают The Brussels Times и Vice .

Свои извинения городские власти принесут 20 января, а именно в день 430-летия со дня казни 40-летней Кателин ван ден Блуке. Ее обвинили в ведьмовстве после внезапной смерти лошади и пожара в ее доме. Кроме того, в суде также указывали, что Кателин не могла вспомнить христианские молитвы.

Под пытками женщина призналась в колдовстве и в том, что занималась сексом с дьяволом. Показания против нее дали две местные жительницы, перед которыми стоял выбор: назвать чужие имена или самим быть казненными. Кателин задушили, после чего сожгли на костре на площади центрального рынка, то же самое сделали с ее матерью — и также по обвинению в колдовстве.

В итоге, Кателин стала «последней ведьмой Лира». Однако в городе продолжали казнить на центральном рынке вплоть до 1818 года.

Власти приняли решение принести официальные извинения, чтобы показать, как может быть опасно правительство, руководствующееся слухами. В администрации также хотят напомнить о том, какое значение может иметь смелость одного человека. Кателин отказалась называть других «ведьм» ради собственного спасения даже под пытками.

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