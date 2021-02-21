Covid-19 Новости

Власти Эстонии ввели новые ограничительные меры

Автор RUSRADIO LT 45

Власти Эстонии ввели новые ограничительные меры. В частности, после школьных каникул, 7 марта, школьники, начиная с 5 класса, перейдут на удаленное обучение.

Не менее чем на две недели отменяются занятия в детских, подростковых и взрослых кружках, на семинарах, в молодежной работе, а также групповые занятия спортом. Мероприятия и богослужения в закрытых помещениях разрешены при заполняемости до 50% и при участии не более 200 человек, под открытым небом – максимум 250 человек. Заведения общепита с 22 февраля смогут работать только с заполняемостью в 50%.

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В Евросоюзе и еще трех странах Европы в результате заражения COVID-19 скончались 515 519 человек, следует из данных Европейского центра по профилактике заболеваний.

В статистике учтены данные из стран Европейской экономической зоны, в которую входят 27 стран ЕС, а также Норвегия, Исландия и Лихтенштейн. Если говорить только о Евросоюзе, то в его странах зафиксировано почти 514 850 случаев смерти пациентов с COVID-19. В ЕС проживают в общей сложности около 450 млн человек. По подсчетам немецкого телеканала NTV, во всей Европе (включая, в частности, Россию и Великобританию) насчитывается около 809 тысяч смертей в результате заражения.

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Около 5000 служащим Ватикана грозит увольнение в случае отказа от прививки от COVID-19, сообщает информагентство AFP со ссылкой на декрет правительства государства.

Согласно нему, того, кто не подтвердит, что не может быть привит по медицинским показаниям, ждут “более или менее тяжелые последствия вплоть до прекращения трудового договора”. Декрет распространяется также на будущих сотрудников. В Ватикане штраф за несоблюдение “масочного режима” или дистанции составляет 25-50 евро, за нарушение карантина – до 1500 евро.

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В Украине будет усилен локдаун в западных регионах из-за роста числа заражений.

Как сообщила пресс-служба кабинета министров, рост заболеваемости зафиксирован в Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Житомирской и Черновицкой областях. В правительстве принято решение усилить карантин и контроль за его соблюдением, а также повысить способность медицинской системы принимать большее количество больных в этих регионах.

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