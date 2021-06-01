Новости Паутина

Власти Китая разрешили семьям заводить третьего ребенка

Автор Эвелина Никанорова 27
Власти Китая разрешили семьям заводить третьего ребенка

Власти Китая разрешили семьям иметь троих детей. Об этом сообщает «Синьхуа».

Соответствующее решение приняли на заседании политбюро ЦК КПК. По мнению его членов, это позволит улучшить демографическую ситуацию в стране, учитывая быстрое старение населения.

Би-би-си отмечает, что результаты недавней переписи населения в КНР показали медленный темп прироста населения. При этом отмечается сокращение его численности. Так, в прошлом году в стране родилось около 12 млн детей. Отметим, что это наименьший показатель с 1960-х годов. Однако это чревато нехваткой соцработников для ухода за пожилыми, а также увеличением нагрузки на сферу здравоохранения.

С 1979 года в Китае действовала политика «одна семья — один ребенок». Нарушителям грозили крупные штрафы, увольнения и даже принудительные аборты. В 2013 году руководство Китая сделало послабление парам, где хотя бы один из супругов — единственный ребенок у своих родителей. В 2016 году власти окончательно отказались от политики «одна семья — один ребенок». И в итоге разрешили семьям иметь по двое детей.

По данным переписи, население Китая по итогам 2020 года составило 1,4 млрд человек.

Источник

Еще больше новостей – по ссылке.

Метки:

Актуальные новости

Pexels Karolina Grabowska 4226924 580x426

Клиники заполняются ковид-пациентами

Автор RUSRADIO LT
Сеньоры позаботятся о торопыжках

Сеньоры позаботятся о торопыжках

Автор RUSRADIO LT
На пляже нашли старинную бутылку с письмом с «Титаника»

На пляже нашли старинную бутылку с письмом с «Титаника»

Автор Эвелина Никанорова
Приключения Паддингтона вернутся на большие экраны

Приключения Паддингтона вернутся на большие экраны

Автор Эвелина Никанорова
4 эффективных способа борьбы с бессонницей

4 эффективных способа борьбы с бессонницей

Автор Анжелика Орлёнок
Все, что важно знать при планировании отпуска

Все, что важно знать при планировании отпуска

Автор Анжелика Орлёнок
МВД создал Портал карт преступлений

МВД создал Портал карт преступлений

Автор RUSRADIO LT
В Великобритании мужчина напился и сменил имя на Селин Дион

В Великобритании мужчина напился и сменил имя на Селин Дион

Автор RUSRADIO LT
Netflix предлагает стипендию на учебу в Японии

Netflix предлагает стипендию на учебу в Японии

Автор Эвелина Никанорова