Власти Китая разрешили семьям заводить третьего ребенка

Власти Китая разрешили семьям иметь троих детей. Об этом сообщает «Синьхуа».

Соответствующее решение приняли на заседании политбюро ЦК КПК. По мнению его членов, это позволит улучшить демографическую ситуацию в стране, учитывая быстрое старение населения.

Би-би-си отмечает, что результаты недавней переписи населения в КНР показали медленный темп прироста населения. При этом отмечается сокращение его численности. Так, в прошлом году в стране родилось около 12 млн детей. Отметим, что это наименьший показатель с 1960-х годов. Однако это чревато нехваткой соцработников для ухода за пожилыми, а также увеличением нагрузки на сферу здравоохранения.

С 1979 года в Китае действовала политика «одна семья — один ребенок». Нарушителям грозили крупные штрафы, увольнения и даже принудительные аборты. В 2013 году руководство Китая сделало послабление парам, где хотя бы один из супругов — единственный ребенок у своих родителей. В 2016 году власти окончательно отказались от политики «одна семья — один ребенок». И в итоге разрешили семьям иметь по двое детей.

По данным переписи, население Китая по итогам 2020 года составило 1,4 млрд человек.

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