Власти Клайпеды избавляются от излишних дорожных знаков в старом городе

Клайпедские власти решили избавиться от излишних, по мнению чиновников, дорожных знаков.

Члены комиссии по безопасному движению продлили постановление, которое было принято в прошлом году «Дорожных знаков в старом городе много. Они стоят у каждого перекрестка, а знак «тупик» чуть ли не у каждого дома», – сказал представитель самоуправления

Глава администрации города Гинтарас Нянишкис сказал, что в старом городе и так понятно, где автомобиль упрется в тупик. Избыточное количество знаков он назвал «загрязнением исторического центра».